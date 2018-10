’Nieuwe leennormen helpen starter niet’

Dat meldt hypotheekbemiddelaar Van Bruggen Adviesgroep. De leennormen voor volgend jaar moeten nog bekend worden gemaakt, maar huizenkopers zullen waarschijnlijk 2 tot 2,5% meer mogen lenen bij dezelfde rente en een ongewijzigd inkomen.

Betaalbaarheid

„De betaalbaarheid zal ook in 2019 voor de meeste starters weer sterk achteruit gaan. Alleen starters die een grote inkomenssprong weten te maken kunnen de prijsstijging van koopwoningen bijbenen”, zegt Michiel Meijer, direcrteur van Van Bruggen Adviesgroep. „Steeds vaker moeten ouders bijspringen of haken starters af.”

Daarnaast is het heel goed mogelijk dat de hypotheekrente in 2019 iets omhoog gaat. „Dit lijkt een redelijk waarschijnlijk scenario, en raakt ook weer met name de starter. De doorstromer is minder kwetsbaar, doordat die veelal profiteert van de overwaarde, die de laatste jaren is gecreëerd door de snelle stijging van de huizenprijzen”, zegt Meijer.

NHG-premie

Wie volgend jaar een huis wil kopen krijgt nog een ander klein meevallertje: Voor NHG moet in plaats van 1% van de koopsom 0,9% worden betaald. Wie een huis koopt van twee ton, krijgt zo een voordeel van €200. De Vereniging Eigen Huis noemt dit een flutkorting waar starters niets aan hebben.

De NHG-premie mag ook niet worden meegefinancierd in de hypotheek, bevestigde minister Kajsa Ollongren (Wonen) nog eens in reactie op een motie vanuit de Tweede Kamer. Huizenkopers mogen maximaal 100% van de koopsom lenen. Alleen voor maatregelen om een huis duurzamer te maken, mag mogelijk 6% extra worden gefinancierd.

