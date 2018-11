Column: Een leefbare wereld too little, too late?

Zowel op basis van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (voor Nederland jaarlijks gemeten door het Centraal Bureau voor de Statistiek) als van de Europese energiedoelstelling voor 2020, komt Nederland echter uit de bus als één van de weinige Europese achterlopers. Zowel op het punt van energiebesparing als op het aandeel duurzame energie schiet Nederland tekort (Bron: Europees Energie Agentschap).

Drie jaar geleden zijn er in Parijs afspraken gemaakt om (ruim) onder de 2 graden Celsius verwarming van onze planeet te blijven t.o.v. temperaturen van voor de industriële revolutie. Dit wordt waarschijnlijk bijgesteld naar 1,5 graden om zo grootschalige gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Het klimaat warmt in Europa sneller op dan in de rest van de wereld. De effecten zijn nu al merkbaar: stormen, overstromingen, hittegolven, droogtes en bosbranden komen steeds vaker voor. De kans dat deze extremen vaker voorkomen, neemt eveneens toe. De hete zomer die we achter de rug hebben, is slechts een voorproefje van wat ons te wachten staat.

Investeringsmogelijkheden voor mens en bedrijf

Maar er is hoop. Volgens experts is er een heuse energiedisruptie op handen. Zo rijden we ondanks de huidige bezwaren, begin jaren 20 massaal in elektrische auto’s, wordt de combinatie zonne-energie en -opslag ook op kostenbasis een beter alternatief dan fossiele energie en kunnen door technologische innovaties steeds meer energiebesparende maatregelen doorgevoerd worden.

Sommige van deze schone en energiebesparende technologieën verkopen zichzelf. Andere hebben de steun van bedrijven, investeerders en overheden nog hard nodig om grondig getest te worden en ze zo klaar te stomen voor een grootschalige uitrol. Tot op heden is het juist voor deze nieuwe technologieën nog een “kip-ei”-spel tussen alle betrokkenen. Het is echter cruciaal om niet in sluimerstand te wachten tot multinationale bedrijven overgaan tot actie of je buurman trots in zijn nieuwe energiezuinige bolide rondtoert. En er zijn voldoende mogelijkheden. Zo zijn er voor burgers vaak subsidies of belastingvoordelen die energiebesparende en -zuinige maatregelen nu al aantrekkelijk maken.

Voor bedrijven staan er steeds meer spelers met innovatieve en betaalbare financieringsstructuren klaar. Maar ook pensioenorganisaties met hun lange beleggingshorizon kunnen miljarden vrijmaken om deze overgang naar een duurzamere wereld te bevorderen, door verder te kijken dan alleen de reeds breed toegepaste zonne- en windenergieoplossingen.

Klimaatverandering, een nieuwe economische crisis in wording?

Nog een reden om tijdig te beginnen met deze energietransitie is dat een te snelle overgang de financiële sector miljarden euro’s kan kosten. Om de mogelijke effecten van een disruptieve energietransitie voor de Nederlandse financiële sector in kaart te brengen, heeft De Nederlandsche Bank een stresstest ontwikkeld. Overheden kunnen onnodige kosten voorkomen door tijdig effectief klimaatbeleid te voeren, terwijl financiële instellingen de risico´s van de energietransitie in hun risicobeheer zouden moeten integreren.

Een leefbare wereld voor onze toekomstige generaties: een gevalletje too little, too late? Of een succesverhaal in de dop? Dat een transitie hoog nodig is, moge duidelijk zijn. Dat iedere overheid, iedere financiële instelling, ieder bedrijf én ieder individu vandaag nog zijn of haar verantwoordelijkheid kan en dient te nemen ook. Dus: wat doe jij?

Nikkie Pelzer is Senior Impact Investment Analyst bij ACTIAM.