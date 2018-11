Estée Lauder verhoogt winstverwachting

De nettowinst in het eind september afgesloten eerste kwartaal van het fiscale jaar klom met 17 procent tot 500 miljoen dollar vergeleken met een jaar eerder. De omzet nam met 11 procent toe tot 3,5 miljard dollar. Volgens Estée Lauder werd met bijna alle productgroepen en in vrijwel alle regio's goede zaken gedaan. Met name de verkoop van huidverzorgingsproducten zat in de lift.

Het bedrijf denkt dat de wereldwijde cosmeticamarkt in het lopende boekjaar met 5 tot 6 procent zal groeien en dat Estée Lauder een sterkere versnelling dan de markt zal laten zien. Wel ziet het bedrijf bepaalde risico's zoals de handelsspanningen en wisselkoersschommelingen.