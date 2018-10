Bestuurder Google weg om #MeToo

Het gaat om Richard DeVaul die werkte bij testlab X. Dat bedrijfsonderdeel is onder meer bekend van de ontwikkeling van de Google Glass. DeVaul zou bij zijn vertrek geen ontslagvergoeding hebben meegekregen.

The New York Times noemde zijn naam eerder al in een bericht. Volgens de krant heeft DeVaul zich in 2013 aan een sollicitante opgedrongen. Hij vertelde haar dat hij en zijn vrouw een open relatie hadden en gaf haar kaartjes voor een evenement in de woestijn. Daar drong hij erop aan dat ze haar shirt zou uitdoen zodat hij haar een massage kon geven. Ze weigerde en kreeg later te horen dat ze niet was aangenomen.

Google heeft de afgelopen twee jaar al bijna vijftig werknemers ontslagen omdat ze zich schuldig hadden gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook Android-bedenker Andy Rubin zou zijn boekje te buiten zijn gegaan. Volgens mediaberichten kreeg hij vier jaar geleden een vertrekpremie van 90 miljoen dollar mee, ondanks dat hij was beschuldigd van verkrachting van een medewerkster.