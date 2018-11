Farmaceut GSK draait op volle toeren

Londen - GlaxoSmithKline (GSK) is erg overtuigd van eigen kunnen. De Britse farmaceut heeft bij de kwartaalresultaten wederom zijn winstverwachting opgekrikt. Of er nu nog een generieke tegenhanger van GSK's astmamiddel Advair komt of niet, GSK denkt af te stevenen op een groei van de aangepaste winst per aandeel tussen de 8 en 10 procent.