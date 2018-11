'AF-KLM moet zich als één bedrijf gedragen'

Smith stelde dat spanningen tussen Parijs en Amstelveen, waar het hoofdkantoor van KLM is gevestigd, de wereld uit moeten worden geholpen. Hij had het onder meer over arbeidsconflicten en de ongelijke niveau's van winstgevendheid. Volgens Smith is één van de doelen om meer voordelen te halen uit de combinatie.

Bekend is dat Air France minder winstgevend is dan KLM. Nederlandse werknemers zijn vaak kritisch ten aanzien van looneisen en stakingen door personeel van Air France. De laatste keer dat Air France-personeel zich roerde, kostte dat Smiths voorganger Jean-Marc Janaillac zijn baan.