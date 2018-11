Zuid-Korea geeft groen licht bitcoinhandel

Dat meldt Token Post. Eerder waarschuwde de toezichthouder en het ministerie van Financiën voor mogelijke witwaspraktijken.

Als de stap slaagt, geldt dit als zeer positief voor deze snel groeiende en omvangrijke markt. De toezichthouder kondigde in januari nog aan anonieme transacties te verbieden en daarnaast mogelijk meer ingrepen voor te bereiden.

Nu zijn er „geen problemen” voor in ieder geval banktransacties. Daarmee kunnen platforms zich via banken financieren en worden ze als belegging ook interessant voor grotere fondsen. Banken kunnen de platforms ook gebruiken voor eigen transacties.

De waarde van de meest verhandelde munt bitcoin, die vandaag een tienjarig jubileum viert, bleef ondertussen vlak bij $6300. Slechts een op vier bitcoins is afgelopen maand verkocht. Vorig jaar was dat bijna de helft van de munten.

Eerder werd bitcoin veelvuldig gebruikt als schuilplaats bij een storm op de aandelenmarkt, dat effect is volgens experts steeds verder afgenomen.

De munt kwam ondanks het goede nieuws nauwelijks van zijn plaats. Volgens experts staat bitcoin voor een uitbraak als de Amerikaanse toezichthouder SEC een indexvolger op de munt toestaat. Er lopen meerdere aanvragen.

Bekijk ook: Jubilerende bitcoin breekt bankenmonopolie

Een tegenvaller voor de cryptomunten woensdag waren de extra maatregelen die India lijkt te gaan invoeren om gebruik te beperken. In India worden digitale munten als alternatief voor de Indiase rupee gebruikt, maar professionele handel werd tot nu toe oogluikend toegestaan.

Cryptomunten, verzameld door Bloomberg in de Galaxy Cryoto Index en genoteerd in dollars, boden over een heel jaar 30% rendement.

Maar sinds januari staat deze specifieke index 70% in het rood.

Dit zijn momenteel de vijf best presterende munten met koers en marktwaarde:

1. Bitcoin: $6327, marktwaarde $109,8 miljard

2. Ethereum: $197, marktwaarde $20 miljard

3. Ripple, xrp: $0,44, marktwaarde $17,8 miljard

4. Bitcoin cash: $416, marktwaarde $7,27 miljard

5. Eos: $4649, markwaarde $555 miljoen