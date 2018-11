Kellogg groeit vooral door overnames

Over de drie maanden tot en met september zette de Amerikaanse producent van ontbijtgranen en snacks een omzet van 3,5 miljard dollar in de boeken, bijna 7 procent meer dan een jaar eerder. Wanneer recente overnames buiten beschouwing worden gelaten, stegen de opbrengsten met 0,4 procent. De nettowinst van Kellogg steeg ruim 31 procent tot 383 miljoen dollar, onder meer door het gunstigere belastingtarief in de Verenigde Staten.

Over de winstgevendheid over de rest van het jaar is het voedingswarenconcern negatiever geworden. Kellogg wil flink investeren in reclamecampagnes en verwacht meer geld kwijt te zijn aan distributie. Daardoor zal de aangepaste operationele winst tegen gelijke wisselkoersen aan het einde van 2018 nauwelijks hoger zijn dan in 2017.