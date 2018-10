Britse premier May praat topmanagers bij over brexit

May zal samen met de Britse minister van Financiën, Philip Hammond, proberen de leidinggevenden en investeerder een hart onder de riem te steken doordat er steeds meer zorgen zijn dat het Verenigd Koninkrijk afstevent op een harde brexit.

In maart 2019 moet de Britse uittreding geregeld zijn, maar de onderhandelingen met de Europese Unie verlopen nog steeds moeizaam.

May liet in september nog weten afspraken te willen maken met de EU over een vrije handel van goederen en de verbondenheid met Brussel niet geheel op te geven.