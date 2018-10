Hulpvaardige hologrammen

„De techniek is niet nieuw, maar was lange tijd onbetaalbaar en nog niet gebruiksklaar”, vertelt Chantal Bol van het Wormerveerse bedrijf G10. Dit bedrijf dat software en hardware-oplossingen biedt op het gebied van bezoekersbeheer, haalde vorig jaar de holografische selfservice oplossing Prsonas naar Nederland. In de Verenigde Staten maken grote bedrijven zoals Microsoft, Toyota en diverse luchtvaartmaatschappijen al gebruik van deze holografische assistenten.

Las Vegas

Zo nemen de holografische projecties bij Toyota de gedaante aan van productspecialisten die uitleg geven over auto’s en helpen ze op het vliegveld in Las Vegas bezoekers bij het vinden van de juiste terminal. Bol verwacht dat de hologrammen binnen een half jaar ook bij een aantal Nederlandse bedrijven te vinden zijn.

„Een groot verschil met Amerika is dat alleen een wow-factor voor Nederlandse bedrijven niet genoeg is om een hologram in huis te halen. Het moet naast leuk, ook nuttig zijn. We hebben Prsonas onlangs geïntegreerd met onze oplossing voor bezoekersregistratie, waardoor de virtuele gastvrouw nu bezoekers kan registeren en passen kan uitdraaien. Ook kan ze onthouden welke bezoeker eerder is geweest en daarop reageren.” Eind januari wordt de oplossing gedemonstreerd op de Vakbeurs Facilitair in de Jaarbeurs in Utrecht.

Persoonlijker

Bol wijst erop dat het niet meer van deze tijd is om een medewerker achter een balie te laten wachten tot er een bezoeker komt. „Je kunt een interactieve zuil neerzetten waar bezoekers zichzelf kunnen registeren of contact kunnen leggen met hun ontvanger, maar een holografische assistent maakt het net een tikje persoonlijker. En ze zijn altijd goed gehumeurd, ook als ze voor de zoveelste keer dezelfde uitleg moeten geven.”

Het hologram van Prsonas wordt op dit moment geprojecteerd op een dunne acrylplaat. Ook is het mogelijk de interactieve assistenten op een lcd-scherm te tonen. „De acrylplaat is net wat levensechter”, aldus Bol, „maar heeft wel beperkingen. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk het hologram zijn handen omhoog te laten steken, omdat deze dan boven de plaat uitkomt en buiten de projectie valt.”

Sensoren

Er bestaan al hologrammen die geheel opgebouwd zijn uit licht zodat het mogelijk is er omheen te lopen. Deze oplossingen zijn nu nog heel duur en ingewikkeld. „Maar de ontwikkelingen gaan zo snel. Zo kun je al met sensoren werken waardoor het hologram weet waar je staat en je aan kan kijken. Ook is het mogelijk om haar op basis van de temperatuur en weersinformatie te laten zeggen ’wat is het koud he’ of ’ik hoop dat je niet nat bent geregend’.”

De interactieve assistente die in het kantoor van G10 staat, merkt het ook als een bezoeker wegloopt terwijl ze nog uitleg aan het geven is. Ze vraagt dan vriendelijk of ze misschien iets verkeerd heeft gezegd. „Veel mensen hebben dan toch de neiging om terug te lopen.”