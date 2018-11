Luchthavens slimmer maken

Het vier jaar oude bedrijf rust het materieel uit met energiezuinige sensoren waarmee informatie over status en locatie wordt verzameld. Ook kan materieel onderling met elkaar communiceren. „In bagagekelders is bijvoorbeeld geen gps-ontvangst. Maar als je weet waar een kar zich ten opzichte van ander materieel bevindt, kun je deze toch lokaliseren”, legt medeoprichter Lennart Schröer uit.

Schiphol

Via de sensoren kan ook informatie over de temperatuur en beweging uitgelezen worden. „Op die manier weet je of materieel in gebruik is of hoe lang het al in een hangar staat.” De technologie wordt op vele luchthavens verspreid over de wereld gebruikt. Bedrijven als Schiphol, Lufthansa en Swissport zijn klant.

„De luchtvaart is een traditionele sector en daardoor is het lastig om er met een nieuw product binnen te komen”, vertelt Schröer. Dat het Undagrid gelukt is, komt volgens hem doordat het voor de klant zeer makkelijk in gebruik is. „Hij hoeft alleen een tag op het materieel te plaatsen en deze te registeren. Wij handelen de rest af.”

Lufthansa

Klanten kunnen het materieel in een applicatie volgen, maar ook in de bedrijfssoftware integreren. „Voor Lufthansa hebben we het bijvoorbeeld gekoppeld aan het planningssysteem voor vliegtuigonderhoud. Ze zien waar benodigd materiaal zich bevindt, wat de status is en kunnen het toewijzen, waardoor de onderhoudstijd verkort kan worden.”

Ook in de terminals op Schiphol is Undagrid aanwezig. „Met sensoren in prullenbakken, houden we de vullingsgraad bij. Schoonmaakploegen kunnen zo veel gerichter hun werk doen. Ook zijn we in overleg over het wereldwijde vlootbeheer van catering trolleys. Door informatie uit alledaagse bedrijfsmiddelen te ontsluiten, bieden we toegevoegde waarde.”