'Beurzen optimistisch over heropeningsplannen VS'

President Donald Trump wil beginnen met de heropening van de Amerikaanse staten waarin het coronavirus nauwelijks heeft toegeslagen. Staten waar het longvirus al minstens twee weken onder controle is, kunnen wat de president betreft hun activiteiten "morgen hervatten". De president benadrukte dat de gouverneurs van de staten, niet het Witte Huis, de leiding hebben in dit proces.

De medische website STAT News meldde daarnaast dat het geneesmiddel Remdesivir hoopvolle resultaten laat zien in de behandeling van coronapatiënten in een klinisch onderzoek van de Universiteit van Chicago. Remdesivir is ontwikkeld door Gilead Sciences als behandeling voor ebola. Het Amerikaanse Gilead is een samenwerkingspartner van het Nederlandse biotechnologiebedrijf Galapagos.

Chinese economie

De Chinese economie is in het eerste kwartaal met 6,8 procent gekrompen. Het was de eerste krimp sinds het land in 1992 met de registratie van de kwartaalcijfers begon. Daarnaast zakten de Chinese winkelverkopen in maart met 15,8 procent en nam de industriële productie af met 1,1 procent. Beide cijfers waren minder slecht dan in januari en februari.

De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde aan tijdelijk bepaalde kapitaalvereisten voor investeringsbanken te versoepelen om hen te helpen door de coronacrisis te komen. Het gaat om de regels bij berekeningen over hoeveel geld er opzijgezet moet worden voor bepaalde marktrisico's.

Beter Bed

Op het Damrak kwam Beter Bed met cijfers. De beddenverkoper behaalde in het eerste kwartaal meer omzet. Het bedrijf kreeg wel minder bestellingen binnen, wat vooral te wijten was aan de virusuitbraak. Topman John Kruijssen denkt dat Beter Bed na de reorganisatie van vorig jaar er sterk voor staat en de coronacrisis zal overleven.

NIBC verwacht dit jaar zijn middellangetermijndoelstelling voor rendement op eigen vermogen niet te gaan halen. De Haagse zakenbank benadrukte niettemin een sterke buffer te hebben en in staat te zijn om de coronacrisis te doorstaan.

De euro was 1,0854 dollar waard, tegen 1,0842 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 19,64 dollar. Brentolie kostte 2,2 procent meer op 28,42 dollar.