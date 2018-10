Euro tegenover dollar op dieptepunt

Vanochtend werd bekend dat de economie in eurozone afgelopen kwartaal slechts met 0,2% is gegroeid ten opzichte van het vorige kwartaal. Economen hadden gerekend op een groei van 0,4%, net zo veel als in het tweede kwartaal.

Rond vier uur ’s middags was een euro $1,1313 waard. Daarmee viel de Europese munt terug onder het eerdere dieptepunt dat in augustus werd neergezet. De euro beweegt nu op het laagste niveau sinds juni 2017.

Sinds februari heeft de euro 9% aan waarde verloren tegenover de dollar.

De Europese munt stond tegenover de dollar al langer onder druk door de aanhoudende dreiging van een schuldencrisis in Italië. Ook de problemen rond de Brexit doen de euro geen goed.