DSM rondt verkoop DSM Sinochem Pharma af

DSM ontvangt ongeveer 275 miljoen euro in contanten voor zijn belang van 50 procent in het samenwerkingsverband met het Chinese Sinochem. Het speciaalchemiebedrijf verwacht een winst van circa 110 miljoen euro te boeken op de verkoop.

DSP is gevestigd in Singapore. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt onder meer antibiotica en farmaceutische ingrediënten en heeft productielocaties in Nederland, Egypte, China, India en de Verenigde Staten. De joint venture werd in 2010 opgericht, toen DSM de helft van zijn belang in de penicilline-activiteiten overdeed aan Sinochem.