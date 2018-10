Huivering op Damrak in bloedrode beursmaand

De AEX trapte oktober nog af met een niveau van net onder de 550 punten, maar al snel kwam de klad erin bij de hoofdgraadmeter die in de derde week zelfs een duikeling maakte tot net boven de 500 punten.

Aan het einde van de handelsmaand stapten koopjesjagers in de markt en werd de pijn voor de AEX enigszins verlicht tot een slotstand van 518,71 punten, een aderlating van 6% op maandbasis.

Wereldwijd zijn aandelenmarkten in oktober met bijna 9% verlies naar een van de slechtste maanden sinds mei 2012 gegaan, zegt beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING Investment Office).

De donkere wolken boven het Damrak begonnen aan het einde van de eerste handelsweek in oktober samen te trekken. De schrik over de snel oplopende obligatierente in de VS na een nieuwe renteverhoging door de Federal Reserve bracht de eerste scheuren aan in het solide beursfundament.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, zegt dat de opwaartse beweging van de Amerikaanse rente de eerste aanzet gaf tot een aanpassing bij beleggers in de risicoperceptie en het signaal om koerswinsten van tafel te gaan halen.

Kink in kabel

Daarnaast kwam er een nieuwe kink in de kabel vanwege de aanhoudende brexit-soap. De Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie slaagden er bij een top van Europese regeringsleiders niet in om een definitieve deal te sluiten over de voorwaarden van de Britse uittreding. Vanaf maart 2019 willen de Britten de echtscheiding met de EU geregeld hebben.

Volgens Schutte werd in de markt al lange tijd uitgekeken naar deze EU-top, maar zorgde het uitblijven van een doorbraak in de brexit-onderhandelingen voor een behoorlijke teleursteling.

De opgelaaide financiële perikelen rond Italië droegen er ook aan bij dat de koersen in verval raakten. De regering van het Zuid-Europese land moet in de komende weken zijn huiswerk overdoen nadat de Europese Commissie eerder deze maand het begrotingsvoorstel voor 2019 afkeurde, maar lijkt vooralsnog weinig bereid om aan dit verzoek te voldoen.

Schutte voorziet dat Italië er uiteindelijk wel uit zal komen met Brussel doordat beide partijen tot elkaar zijn veroordeeld.

Bemoedigend

De start van het nieuwe cijferseizoen halverwege oktober bood beleggers eveneens nauwelijks soelaas. De terughoudendheid bij een groot aanral bedrijven, zoals onder meer in de techsector, over de vooruitzichten later dit jaar gaf nieuwe munitie aan beleggers om uit te stappen, al legden bemoedigende resultaten uit Europa en de VS deze week een bodem onder de markt. Het voortslepende handelsconflict tussen Amerika en China begint steeds meer zijn tol te eisen op de economische bedrijvigheid.

Een nieuwe ronde van handelstarieven later dit jaar ligt in het verschiet doordat de kou tussen beide partijen nog steeds niet uit de lucht is. Schutte houdt er rekening mee dat er achter de schermen op lagere niveau’s nog steeds gesprekken worden gevoerd. Het is volgens hem vooral afwachten wie van de twee economische grootmachten als eerste met de ogen gaat knipperen.

Verder kijken beleggers met argusogen naar de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen. Op 6 november worden alle leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gekozen en 1/3 van de leden in de Senaat. De Amerikaanse president Donald Trump heeft met zijn Republikeinse partij in beide huizen nog een meerderheid, maar een mogelijke machtsverschuiving kan er voor zorgen dat de Democraten meer in de melk te brokkelen krijgen bij het bepalen van het beleid.

Koopbereidheid

Schutte houdt een slag om de arm of in de nieuwe handelsmaand de koopbereidheid weer snel zal gaan aantrekken na de malaise in oktober. „De zorgen over Italië, de brexit en het handelsconlict hangen nog steeds boven de markt. Het is wel verstandig om alvast een kooplijstje te hebben om voor te sorteren bij een goede afloop.”

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, verwacht dat beleggers richting het einde van het jaar het glas weer half vol zullen zien. „De redenen van de sterke terughoudendheid in oktober zijn bijna hetzelfde als drie maanden geleden bij een AEX-stand van 577 punten en lijken inmiddels aardig ingeprijsd in de koersen, hoewel ik geen voorspelling kan doen welke rol de onzekere factoren nog kunnen gaan spelen bij het sentiment.”

In de AEX hielden vooral beleggers in Arcelor Mittal een akelig gevoel over aan de handelsmaand. De koers van het cyclische staalconcern stortte per saldo 18% in. Ook DSM en Philips kregen er in oktober van langs met koersdreunen van 15% respectievelijk 16%.

Bij aandeelhouders van Aalberts stond het huilen eveneens nader dan het lachen. Het aandeel van de industrieel toeleverancier kelderde per saldo 11%.

Slechts drie hoofdfondsen kwamen er in de barrre beursmaand zonder kleerscheuren vanaf. De defensieve aandelen Ahold Delahaize en KPN wonnen deze maand per saldo 3% en 2%, terwijl Gemalto dat in andere handen overgaat nauwelijks van zijn plaats kwam.