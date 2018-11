Nederlandse staat komt met groene obligaties

Hoekstra stelt vast dat investeerders, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, graag geld steken in duurzame projecten. Banken en bedrijven bieden die mogelijkheid al, maar wie in veilige, groene staatsobligaties wil beleggen, moet daarvoor nu nog naar het buitenland. ,,Omdat ik duurzame beleggingen belangrijk vind en een groene kapitaalmarkt in Nederland wil aanjagen, heb ik besloten tot uitgifte van groene staatsobligaties'', aldus de minister.

,,In de eurozone zijn Frankrijk, België en Ierland ons voorgegaan met de uitgifte van groene staatsobligaties'', schrijft Hoekstra. ,,Deze uitgiftes zijn zeer succesvol geweest, mede dankzij de participatie door Nederlandse pensioenfondsen.'' Dat komt mede doordat institutionele beleggers door nieuwe regelgeving meer inzicht moeten geven in de klimaatrisico's van hun beleggingen.

Uit onderzoek dat Hoekstra heeft laten uitvoeren, blijkt dat binnen de rijksbegroting tussen de 3,5 en 5 miljard euro aan bestaande uitgaven als groen kunnen worden aangemerkt. Het gaat dan om investeringen in bijvoorbeeld spoorwegen, energiebesparing en wind- en zonnestroom. De minister benadrukt dat door de groene obligaties geen extra geld beschikbaar komt voor maatregelen tegen klimaatverandering.