Sjaak Wijma wil waarde zien. Ⓒ Amaury Miller

„We moeten zoveel mogelijk uit die bijna €100 miljard halen die we ieder jaar aan zorgkosten besteden. En als dat meer waarde oplevert, mogen we best meer dan dat uitgeven.” Dat vindt gynaecoloog Sjaak Wijma, vanaf vandaag de voorzitter van het Zorginstituut.