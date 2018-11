KLM: concurrentiepositie verder onder druk door forse stijging haventarief

“De forse tariefstijgingen, in combinatie met een mogelijke tickettaks, de CO2-beprijzing, de stijgende brandstofkosten en het ontbreken van groeimogelijkheden op Schiphol, maken dat de concurrentiepositie van KLM’s netwerk ten opzichte van andere luchtvaartknooppunten nog verder onder druk komt te staan”, zegt Pieter Cornelissen, hoofd operatie Schiphol van KLM tegen De Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij kan de komende jaren niet verder groeien op Schiphol, dus kan deze extra kosten slechts beperkt doorberekenen. Eerder deze week stelde de luchtvaartmaatschappij dat ze over een aantal jaar hieraan €340 miljoen extra op jaarbasis kwijt is, zo’n 30% van het brutobedrijfsresultaat tot en met het derde kwartaal van 2018.

De afgelopen jaren is Schiphol door een aantrekkende economie en een volumebeleid van de directie versneld volgelopen, terwijl er tegelijkertijd niet voldoende werd geïnvesteerd in landzijdige infrastructuur. Dit culmineert momenteel in een groot aantal bouwprojecten op de luchthaven, zoals een nieuwe pier en een terminal. Schiphol wil hier de komende jaren zo’n 2,9 miljard aan uitgeven. Cornelissen vindt dit een trendbreuk.

“Deze investeringen verklaren echter slechts een deel van de stijgingen. Een groot gedeelte van de stijging betreft verhoging van de operationele kosten van Schiphol. KLM had graag gezien dat deze kosten zich meer beheerst zouden ontwikkelen door een efficiëntere bedrijfsvoering”, zegt Cornelissen. De tarieven liggen voor drie jaar vast. KLM zegt de vinger aan de pols te houden op het effect ervan. Ook EasyJet heeft moeite met de termijn. “Gezien de omstandigheden met de groeistop is een periode van drie jaar erg lang”, zegt manager William Vet tegen De Telegraaf. De kleinere spelers op de luchthaven zijn tevreden over de duurzaamheidsprikkels die in het tarief zijn opgenomen. Stillere vliegtuigen krijgen korting. TUI en EasyJet hebben echter een kleine operatie op Schiphol, in tegenstelling tot KLM, dat 205 vliegtuigen op de basis heeft en aan Nederland gebonden is.