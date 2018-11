Galapagos start Fase 2-studie GLPG1205

Mechelen - Biotechnologiebedrijf Galapagos is begonnen met een Fase 2-studie van zijn kandidaatmedicijn GLPG1205. Dat wordt bij maximaal zestig patiënten met idiopathische longfibrose (IPF) toegediend in een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. De eerste patiënt kreeg het middel in Slowakije toegediend. De test loopt in tien landen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.