Premium Het beste van De Telegraaf

Zwaar jaar FNV: hoog ziekteverzuim, 25.000 leden minder

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

FNV slaat hard op de trom maar kan dat niet omzetten in ledengroei. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ondanks een opleving in het najaar was 2022 opnieuw een zwaar jaar voor vakbond FNV. Net als in het voorgaande jaar is de bond circa 25.000 leden kwijtgeraakt. Daarmee staat de representativiteit van de bond verder onder druk.