Altice Europe vervangt financieel directeur

Okhuijsen wordt naast adviseur niet-uitvoerend directeur namens grootaandeelhouder A4, dat de aandelen van oprichter Patrick Drahi beheert. Hij zit niet meer in de raad van bestuur in zijn persoonlijke capaciteit. Ook Altice USA-topman Dexter Goei heeft daar per direct geen zitting meer in.

Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 20 november worden ook Nicolas Paulmier en Philippe Besnier voorgedragen als niet-uitvoerend directeur. Wordt hun voordracht goedgekeurd, dan neemt het aantal niet-uitvoerend directeuren toe tot vier.