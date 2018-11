Sterk kwartaal voor ING ondanks ophef

Onder de streep bleef 776 miljoen euro over, tegen een nettowinst van bijna 1,4 miljard euro in het derde kwartaal vorig jaar. Het zogeheten onderliggende resultaat voor belastingen, de winst zonder het effect van de schikking, groeide evenwel met 6,5 procent naar dik 2,1 miljard euro.

De bank heeft een rumoerig kwartaal achter de rug. ING erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen. De zaak werd voor 675 miljoen euro geschikt met het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast betaalt ING de overheid 100 miljoen euro terug. De kwestie leidde tot veel politieke ophef en maakte ook de positie van financieel topman Koos Timmermans onhoudbaar.

Ralph Hamers

Bestuursvoorzitter Ralph Hamers blijft wel. ,,Er zijn meerdere manieren om je verantwoordelijkheid te nemen'', benadrukt hij in een toelichting. ,,Ik doe dat door maatregelen door te voeren om te zorgen dat dit niet nog eens gebeurt.'' De topman is er ,,trots'' op dat ING ondanks de megaboete commercieel toch een sterk kwartaal draaide. Zo komt de uitkering van dividend aan de aandeelhouders niet in gevaar. Volgens Hamers is de kapitaalbuffer verder sterk gebleven. Alles bij elkaar telt de bank inmiddels 38 miljoen klanten.

ING merkte onlangs dat zakelijke klanten het conflict tussen de Verenigde Staten en China begonnen te voelen. Als financier van tal van bedrijven in de wereld vormt de handelsoorlog ook een risico voor de bank zelf. Maar voorlopig is er nog geen sprake van een directe impact.

Net als de andere grote politieke kwesties, de brexit en de crisis in Turkije, vormt de handelsoorlog in de ogen van ING vooral een bedreiging voor het economisch vertrouwen in de wereld. Via die weg kan het volgens Hamers een rem zetten op de economische groei, wat ook weer gevolgen heeft voor het rentebeleid van centrale banken. Dat laatste is eigenlijk het voornaamste punt van zorg voor een groot financieel concern als ING.