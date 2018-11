ArcelorMittal: staalmarkten blijven gunstig

Het in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal boekte een bedrijfsresultaat (ebitda) van ruim 2,7 miljard dollar, tegen meer dan 1,9 miljard dollar een jaar eerder. In het tweede kwartaal was dit resultaat bijna 3,1 miljard dollar. De omzet bedroeg 18,5 miljard dollar. Het bedrijf verscheepte in de afgelopen periode 20,5 miljoen ton staal. Dat is een daling van 5,5 procent vergeleken met de voorgaande periode.

In een toelichting verklaarde topman Lakshmi Mittal dat de vraag naar staal robuust blijft, met een gezonde bezettingsgraad. Wel blijft ArcelorMittal bezorgd over de wereldwijde overcapaciteit in de staalsector en de hoge importniveaus in verschillende markten.

Overnames

De wereldwijde staalvraag neemt dit jaar naar verwachting met 2 tot 3 procent toe, aldus het bedrijf. Daarmee handhaafde de onderneming haar eerdere prognoses voor de groei van de mondiale staalvraag.

Het AEX-bedrijf liet verder weten dat de overname van de Italiaanse staalfabrikant Ilva definitief is afgerond. ArcelorMittal gaf aan vertrouwen te hebben in een succesvolle integratie en snelle verbetering van de resultaten van Ilva, dat eigenaar is van de grootste staalfabriek in Europa in de Zuid-Italiaanse stad Taranto.

Ook won het staalconcern onlangs de overnamestrijd rond de failliete Indiase branchegenoot Essar Steel. ArcelorMittal stelde dat deze overname een unieke mogelijkheid biedt om een sterke positie op te bouwen in India, de snelst groeiende staalmarkt ter wereld.