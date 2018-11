ForFarmers voelt effecten warme zomer

De ongunstige ontwikkelingen drukten in het derde kwartaal op de resultaten van ForFarmers. Het onderliggende operationele bedrijfsresultaat liet in de drie maanden tot en met september een ,,duidelijke daling'' zien, staat in een verklaring. Precieze cijfers over de afgelopen verslagperiode geeft het bedrijf niet.

ForFarmers kon de gestegen kosten voor grondstoffen niet vlot doorberekenen in zijn eindprijzen. Daardoor zal het beursgenoteerde bedrijf de zomerhitte ook nog in het vierde kwartaal in zijn resultaten voelen, zo verwacht topman Yoram Knoop. Daar komen extra kosten voor de integratie van vier overgenomen branchegenoten bovenop.

Afrikaanse varkenspest

Een nieuw punt van zorg is de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in België. Die voor varkens dodelijk ziekte is tot nu toe beperkt gebleven tot 155 dieren in een natuurgebied in Wallonië, maar ForFarmers blijft alert alle ontwikkelingen volgen.

Al met al verkocht ForFarmers het afgelopen kwartaal meer veevoer en zaden dan een jaar eerder, dankzij toegenomen vraag in Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. In thuisland Nederland verkocht ForFarmers minder.