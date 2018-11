Intertrust blijft bij verwachtingen

De opbrengsten in het derde kwartaal stegen op jaarbasis 3,1 procent tot 121,8 miljoen euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat daalde 1,4 procent tot 45,9 miljoen euro. Die daling is onder meer te wijten aan een eenmalig vrijgekomen bedrag in het derde kwartaal van 2017. De nettowinst bedroeg 19,2 miljoen euro, 0,9 procent meer dan een jaar eerder.

Topvrouw Stephanie Miller noemt de resultaten ,,in lijn met de verwachtingen'', ondanks mindere resultaten in Nederland en Jersey. De prognoses voor heel het jaar blijven ongewijzigd. Intertrust rekent op een omzetgroei van 3 procent en verwacht een dividend van 40 tot 50 procent van de aangepaste nettowinst uit te keren.