Onzekerheid raakt Intertrust in Nederland

De financieel dienstverlener eindigde het derde kwartaal met een omzet van €121,8 miljoen. De winst (ebita) kwam uit op €45,9 miljoen. Daarmee boekte Intertrust een omzetstijging van 2,6% ten opzichte van het derde kwartaal van 2017, een stuk lager dan de 3,7% die analisten hadden verwacht. De winst valt 1,4% lager uit, onder meer omdat Intertrust een jaar geleden een eenmalige meevaller van €1,4 miljoen in het beloningsprogramma voor werknemers had.

De winstmarge daalt daarmee ook, van 39,2% vorig jaar naar 37,7% nu. Daarmee zit Intertrust nog boven de doelstelling voor 2018 om in elk geval een winstmarge van 37% te hebben. „Het derde kwartaal was in lijn met onze verwachtingen in moeilijke marktomstandigheden voor sommige gebieden”, reageert topvrouw Stephanie Miller. Op lange termijn wil Intertrust een jaarlijkse omzetgroei van 3 tot 5%, aan die doelstellingen houdt het vast.

Beleggers lijken licht ontevreden over de cijfers van Intertrust, het aandeel staat kort na opening beurs bijna 3% lager.

Onzekerheid in Nederland

Het derde kwartaal was voor Intertrust moeilijk in Nederland, de omzet daalde met 2,8%. Dat kwam doordat er tot in september veel onduidelijkheid was over hoe de belastingwetgeving in ons land eruit zou komen te zien. Pas op 18 september, op Prinsjesdag, kwam het belastingplan naar buiten en wisten Intertrust en zijn klanten hoe ze er in ons land aan toe waren.

Volgens het bedrijf blijven de omstandigheden in Nederland uitdagend, maar de uitkomsten van Prinsjesdag worden door het bedrijf wel als ’licht positief’ gezien.

Luxemburg als katalysator

Voor de financieel dienstverlener is Luxemburg een belangrijk gebied aan het worden. Waar het zich in Nederland vooral focust op belastingconstructies, werkt Intertrust in Luxemburg mee aan het opzetten van fondsen voor private equity en vastgoed, waar het administratieve diensten aan levert. Dat groeit uit tot een belangrijke pijler voor Intertrust.

Ook in het derde kwartaal van dit jaar steeg de omzet in het groothertogdom met 11% en de marktomstandigheden in Luxemburg blijven volgens het bedrijf aantrekkelijk.