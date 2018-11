Omzetgroei voor technologiebedrijf TKH

TKH zette een kwartaalwinst in de boeken van 24,5 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 22,7 miljoen euro. De opbrengsten stegen met 4,2 procent naar 389,5 miljoen euro. Op autonome basis dikte de omzet met 4 procent aan.

Bij het segment Telecom Solutions was sprake van een autonome omzetgroei van 1,4 procent, bij Building Solutions van 3,2 procent en bij Industrial Solutions van 5,4 procent. Het bedrijfsresultaat (ebita) van de onderneming als geheel steeg met bijna 10 procent tot 40 miljoen euro. Daarbij was sprake van een groei van dit resultaat bij alle segmenten.

TKH handhaafde donderdag de verwachting voor heel het jaar. Het bedrijf rekent nog steeds op een winst tussen de 116 miljoen euro en 122 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog 95,6 miljoen euro. ,,De prognose voor de winst voor het gehele jaar betekent dat we een goed vierde kwartaal tegemoet kunnen zien'', aldus topman Alexander van der Lof. De orderportefeuille is bovendien goed gevuld.

De afname van de groei ten opzichte van het eerste en tweede kwartaal had onder andere te maken met de vakantieperiode en de grenzen aan de capaciteit op met name het onderdeel Telecom. „Daarop zijn acties voor uitbreiding ondernomen, die vanaf 2019 zorgen dat we ook daar verder kunnen groeien”, zei Van der Lof.

Handelsoorlog

Hoewel sommige innovaties, zoals systemen voor de autobandenindustrie, in de woorden van Van er Lof een fantastisch succes zijn, is er volgens de ceo ook een effect merkbaar van enige afkoeling op de markt, met name bij de machine- en robotbouwers. Die nemen van TKH onder andere camerasystemen voor geautomatiseerde inspecties op productielijnen af, deels vanwege de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. „We merken dat die het wat rustiger aan doen nu. We zagen in juli al dat ze met flinke voorraden van onze producten zaten, die ze aan het afbouwen waren.”

De afkoeling op deze markten zal volgens Van der Lof een voorbode zijn voor de ontwikkeling bij TKH. Toch denkt hij dankzij de positionering in te kunnen groeien door marktaandeel uit te breiden. „Als de markt wat afkoelt, zie je veel bedrijven ook weer inzetten op het vergroten van de efficiency, waarvan wij goed kunnen profiteren. Wat dat betreft, zitten we in een interessante niche.”