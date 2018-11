Topman AND stapt in maart op

Volgens Van der Linde is het nu het goede moment om op te stappen, omdat AND in goede staat verkeert. De bestuurder zegt aan iets nieuws toe te zijn. Jaccoud komt over van het bedrijf TI Automotive. Ook werkte hij eerder bij navigatiebedrijf Navteq, het huidige HERE.

AND zal een bijzondere aandeelhoudersvergadering over de benoeming van Jaccoud houden.