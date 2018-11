Overheid spekt kas ICT-dienstverlener Ordina

Ordina zag zijn totale kwartaalomzet met 6,5 procent stijgen tot 86,5 miljoen euro. Bijna 33 miljoen daarvan was afkomstig van overheidsklussen. Dat was een stijging van meer dan 11 procent. Ook uit de financiële dienstverlening stegen de opbrengsten aanzienlijk en de zorgtak begint ook zijn vruchten af te werpen. Dat gold in minder mate voor de industrie.

Ordina slaagde er voor het eerst in tijden weer eens in het aantal medewerkers te laten groeien. Het bedrijf kampt al langere tijd met een zeer krappe arbeidsmarkt waardoor het personeelsbestand in omvang stilstond. Daar had de onderneming ook in het voorbije kwartaal nog last van. Daardoor moest meer personeel extern worden ingehuurd, wat druk zette op de marges. De nettowinst steeg desondanks van ongeveer 600.000 euro naar circa 800.000 euro.