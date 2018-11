Ruim helft Nederlanders belt via internet

Ⓒ Philips

DEN HAAG (ANP) - Mailen, facebooken en twitteren doen we al jaren, maar in de afgelopen jaren zijn we internet ook steeds meer gaan gebruiken voor telefoongesprekken en om televisie te kijken. Meer dan de helft van de mensen belt via internet. Dat is meer dan twee keer zo veel als in 2012. Ook het aantal mensen dat online tv kijkt, groeit.