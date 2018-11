Zand in de motor bij Credit Suisse

De nettowinst steeg naar 424 miljoen Zwitserse frank, omgerekend 371 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 244 miljoen frank. De omzet daalde van ongeveer 5 miljard frank naar bijna 4,9 miljard frank.

Wat Credit Suisse mogelijk zorgen zal baren is dat de divisie Global Markets onverwacht verlies draaide. De tak die ooit een van de grootste handelsonderdelen op Wall Street was, wordt door Credit Suisse als onderdeel van zijn herstructurering afgeschaald. In plaats daarvan wordt meer ingezet op vermogensbeheer.