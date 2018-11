Just Eat verwerkt meer bestellingen

De kwartaalomzet dikte op jaarbasis met 41 procent aan tot 195,3 miljoen pond (ruim 221 miljoen euro). Het aantal orders ging 27 procent omhoog naar 54,7 miljoen. Just Eat plukte onder meer de vruchten van overnames en de stevige expansie in het algemeen. Ook gebruiken steeds meer klanten de app. Meer dan 57 procent van de boekingen ging via de app. Dat was in het derde kwartaal vorig jaar nog 50 procent.

Wat betreft de omzet in heel 2018 rekent Just Eat nu op de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 740 miljoen tot 770 miljoen pond. De onderliggende bedrijfswinst (ebitda) stevent naar verwachting juist af op de onderkant van de eerdere raming tussen de 165 miljoen en 185 miljoen pond.