UWV maakt data vacatures en cv's openbaar

De gegevens worden als dataset aangeboden op het dataportaal van de overheid zodat iedereen er mee aan de slag de kan. In die set zitten cv's en vacatures van de afgelopen 1,5 jaar. Die gegevens zijn volgens het UWV anoniem gemaakt zodat ze niet meer tot personen zijn te herleiden. Het is in de dataset mogelijk om gegevens te selecteren per beroep en per regio.

Met de nieuwe dataset wordt volgens het UWV meer inzicht gegeven in de arbeidsmarkt. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld kijken in welke regio voor hun geschikt personeel te vinden is. Ook kunnen opleidingen zien welke beroepen personen met bepaalde opleidingen gaan uitoefenen. Verder wordt bijvoorbeeld duidelijk welke verschillende titels er gebruikt worden voor een bepaalde functie zodat vacatures aangepast kunnen worden.

Bekijk ook: Werkloze te anoniem