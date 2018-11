AEX zet herstel voort ondanks tik Shell

De AEX sloot 0,4% hoger op 520,8 punten. De AMX steeg 1,4% naar 746,7 punten.

De schommelingen op de overige Europese beurzen bleven veelal beperkt. De Duitse DAX won 0,2% en de Franse CAC 40 verloor 0,2%.

De Dow Jones-index en de Nasdaq-index stonden bij sluiting van de Europese beurzen 0,8% respectievelijk 1,1% hoger.

Een positieve tweet van de Amerikaanse president Trump over de handelsbesprekingen met zijn Chinese ambtsgenoot Xi woog zwaarder dan een tegenvallend vertrouwenscijfer uit de VS. „De inkoopmanagersindex voor de industrie is nog steeds hoog en het is belangrijker wat de dienstensector doet. Wat Trump betreft, denk ik niet dat hij snel na de verkiezingen op dinsdag een handelsakkoord weet te bereiken. Afgaande op de peilingen gaat het Huis van Afgevaardigden naar de Democraten, waardoor zijn positie iets verzwakt”, meldt econoom Léon Cornelissen van Robeco.

Cornelissen voorziet ook geen spoedige doorbraak bij de Brexitonderhandelingen. „Misschien komt er deze maand wel een handreiking van de Italiaanse regering richting de Europese Commissie. De druk is door de gestegen rentes namelijk groot en deze kan verder toenemen door de uitkomsten van de stresstest vrijdagavond.”

Ondanks deze onzekerheden is hij positief gestemd over aandelen. „De grote bewegelijkheid houdt waarschijnlijk nog aan, maar fundamenteel zien we weinig reden voor de recente sterke koersdalingen.”

Vermogensbeheerder Joop van de Groep van Fintessa valt hem bij. „De verkoopgolf in de afgelopen paar weken werd vooral veroorzaakt door de angst dat de groei van de bedrijfswinsten in de komende kwartalen sterk zal afvlakken. Recente vertrouwenscijfers wijzen namelijk op een economische groeivertraging in vooral China en Europa. Bij sommige aandelen leek na de zware afstraffing echter een recessie te worden ingeprijsd. Recente kwartaalrapporten bevestigen mijn visie dat de afwaarderingen wat te sterk zijn geweest.”

ING leidde in de AEX-index met een 5,9% hoger slot. De bank zag de winst in het derde kwartaal flink kelderen door de megaboete voor de witwasaffaire. Afgezien hiervan overtrof de bank de verwachtingen op veel punten.

Galapagos liet weten te zijn begonnen met een Fase 2-studie van zijn kandidaatmedicijn tegen idiopathische longfibrose en steeg 2,6%.

Gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van €0,39 klom voedingsmiddelengigant Unilever 0,9%.

ArcelorMittal kreeg er 0,8% bij, na de publicatie van een hoger kwartaalresultaat. Volgens de staalgigant blijven de marktomstandigheden positief ondanks de oplopende handelsspanningen in de wereld, de importheffingen en de zorgen over een afzwakkende economische groei. Zakenbank Goldman Sachs spreekt toch van een ,,kleine misser''.

Zwaargewicht Shell verloor 2%, doordat de kwartaalwinst licht teleurstelde. Het olie- en gasconcern stelde daarnaast dat de strategie op koers blijft en te zullen beginnen met het tweede deel van de aandeleninkoop. De sterke groei van de operationele kasstroom van Shell stelt gerust, zegt zakenbank Oddo BHF.

ASMI leidde in de Midkap met een winst van 10,8%. De chiptoeleverancier zag in het derde kwartaal het orderboek met een record toenemen.

Advanced Metallurgical Group (AMG) won 3,7% na zijn kwartaalverslag. De metalenspecialist profiteerde van hogere verkoopprijzen.

Technologieconcern TKH Group steeg 2,5%, na de publicatie van zijn cijfers over het derde kwartaal.

Intertrust zat onderin de Midkap met een verlies van 1,1%. Het trustbedrijf rapporteerde een omzetstijging van 2,6%. Dat was lager dan de 3,7% die analisten hadden verwacht. Volgens een analist van ABN AMRO was het kwartaal ,,net goed genoeg, maar zeker niet sterk".

Smallcap ForFarmers leverde 3% in. Het veevoederbedrijf had afgelopen kwartaal meer last van de extreme hitte in juli en augustus dan analisten voorzagen.

Basic-Fit steeg 1,4%. De fitnessketen is terug op de favorietenlijstje van ING.

Ordina (-3%) heeft in het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan met de overheid. Het aangepaste bedrijfsresultaat was wel minder hoog dan gedacht, concludeert een analist van ING.

Brill heeft een teleurstellend derde kwartaal achter de rug en verlaagde de omzet- en winstverwachtingen voor dit jaar. Dat zorgde voor een terugval van 2,6% voor de wetenschappelijke uitgeverij op de lokale markt.

