'Resultaat ArcelorMittal iets tegenvallend'

Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg ruim 2,7 miljard dollar. Ook de nettowinst viel wat lager uit dan gedacht, door een afschrijving gerelateerd aan de overname van het Italiaanse Ilva, aldus Goldman Sachs. De nettoschuld was juist wat hoger dan voorzien met 10,5 miljard dollar door een hoger dan verwacht werkkapitaal. Hier had Goldman Sachs een bedrag van 10,2 miljard dollar voorspeld.

Goldman Sachs spreekt van wisselende resultaten. Het advies staat op convicted buy, met een koersdoel van 35,50 euro.

Goede marktomstandigheden

ING geeft eveneens aan dat het resultaat iets lager uitviel dan de consensus van 2,75 miljard dollar, terwijl de nettoschuld hoger uitkwam dan door de bank was voorzien. ING wijst er wel op dat ArcelorMittal nog steeds goede marktomstandigheden in de staalindustrie ziet en de prognoses voor de wereldwijde staalvraag handhaaft. Het advies is buy, met een koersdoel van 31 euro.

Het aandeel ArcelorMittal noteerde donderdag omstreeks 09.45 uur een plus van 0,4 procent op 22,13 euro.