Lagere omzet BT na overheidsingreep

In de zes maanden tot en met september bedroegen de totaalopbrengsten 11,6 miljard pond, 2 procent minder dan een jaar eerder. De inkomsten daalden bij vrijwel alle bedrijfsonderdelen. Alleen de tak voor consumenten krikte de omzet met 3 procent op.

BT, dat al jaren met dalende inkomsten kampt, schrapte in het eerste halfjaar ongeveer tweeduizend banen. Die maatregel maakt deel uit van een eerder aangekondigde sanering van 13.000 arbeidsplaatsen.

De ingreep wierp zijn eerste vruchten af. BT boekte in het eerste halfjaar een winst voor belastingen van ruim 1,3 miljard pond, een stijging van 24 procent op jaarbasis. Het bedrijf is ook positiever over heel het boekjaar 2018. Het concern verwacht dat het bedrijfsresultaat (ebitda) uitkomt aan bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte tussen 7,3 miljard pond tot 7,4 miljard.