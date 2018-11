'ING presteert beter dan verwacht'

De kenners hebben de indruk dat kostenbesparende maatregelen op veel gebieden zichtbaar beginnen te worden in de resultaten. De Belgische markt is nog wel een klein punt van zorg. Daar presteerde het financiële concern volgens KBC beneden consensus.

Over de gehele linie geeft ING aan de analisten de indruk dat de bank zich sterk richt op zijn langetermijndoelstellingen. Tegelijkertijd zijn er niet echt sterke lokkertjes om beleggers te winnen, zoals het vooruitzicht van een grote aandeleninkoop. KBC handhaaft zijn hold-advies, met een koersdoel van 13 euro.

Kwartaalbericht

Ook andere marktvorsers zijn enthousiast over het kwartaalbericht van ING. ,,Zelfs mensen die 'bearish' zijn wat betreft ING, zullen het moeilijk hebben om negatieve dingen te vinden", merkte analist Robin van den Broek van Mediobanca op.

ING was donderdagochtend met afstand de sterkste stijger in de AEX. Het aandeel werd in het eerste handelsuur 5,1 procent meer waard op 11,01 euro. Eerder dit jaar was de koers van ING nog aardig ingezakt, vanwege bezorgdheid over de recente schikking, een stijgende kosten-batenverhouding en problemen met een informatietechnologie-upgrade.