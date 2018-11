'Inhuur personeel drukt marges Ordina'

Ordina had last van hogere kosten door de inhuur van personeel, met name in Nederland. Het bedrijf heeft al tijden moeite om het personeelsbestand aan te vullen, al is het daar in het derde kwartaal wél enigszins in geslaagd. Dat was dan ook een lichtpuntje volgens de marktkenner, die verder waarschuwde dat de inhuur van externen de marges onder druk zet.

ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 2,20 euro voor Ordina. Het aandeel stond omstreeks 09.45 uur 1,1 procent hoger op 1,70 euro.