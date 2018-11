Dossier: Lees hier alles over pensioen en AOW

Het kabinet verkent momenteel achter de schermen een plan B nu vakbonden en werkgevers al tijden over pensioenhervormingen spreken. Er is voor de zekerheid onderzocht hoe de oudedagsvoorziening omgevormd kan worden zonder ’de polder’ erbij te betrekken.

Bekijk ook: Pensioen onderuit in oktober

Wat speelt er op de achtergrond? Nog nooit hadden we zoveel pensioenvermogen bij elkaar gespaard in Nederland: maar liefst €1400 miljard, twee keer de omvang van onze economie. Toch zijn er problemen.

De pensioenen worden niet geïndexeerd en voor 2020 en 2021 dreigen bij sommige pensioenfondsen zelfs weer kortingen. We hadden toch het beste pensioenstelsel ter wereld?

Waarom moet het pensioen op de schop? Lees dat hier:

Bekijk ook: Stelsel schreeuwt om flexibiliteit

De vakbonden willen graag dat de AOW-leeftijd bevroren wordt. Dat is een dure maatregel. Maar hebben we er ook iets aan?

Bekijk dat hier:

De pensioensector zelf dat de problemen deels komen door de strenge regels. Davis van As van het bouwpensioenfonds: „We schieten door in de regels, die zitten ons in de weg.”

Telkens blijkt de rekenrente de grote splijtzwam in de polder. Lees hier kort hoe dat zit:

Bekijk ook: Rekenrente splijtzwam in polder

De Financiële Telegraaf wist al in mei de hand te leggen op het conceptakkoord van werkgevers en vakbonden. Dat was toen nog maar in zeer kleine kring beschikbaar. Politiek, toezichthouder DNB en andere belanghebbenden moesten het stuk allemaal van de DFT-site downloaden. In de onderhandelingen is dit stuk nog steeds de basis.

Lees de berichtgeving hier:

Bekijk ook: Polder zet in op casinopensioen

En lees het concept-akkoord hier:

Bekijk hier tips voor al je geldzaken én je pensioen