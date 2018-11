Column: Knellende regels

De overheid lijkt zich niet altijd te realiseren voor wie ze regelgeving maakt. Het overgrote deel van de economie bestaat uit mkb-bedrijven. Verplichtingen voor werkgevers komen in het mkb op het bordje van de ondernemer zelf terecht. Net als milieunormen, administratieve verplichtingen en inspecties.

Niet alleen de overheid zorgt voor regelgeving en verplichtingen. Ook toezichthouders en brancheorganisaties. Het tegengaan van regeldruk kan dan ook beter niet bij deze partijen gelegd worden. Een onafhankelijke waakhond is de aangewezen partij.

Het is tijd om kritisch naar alle wet- en regelgeving te kijken. Niet alleen of het beoogde doel wordt behaald. Het belangrijkste is de vraag of de regels werkbaar zijn voor mkb-ondernemers. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk is bij uitstek geschikt voor deze taak. Belangrijk is dat deze experts voldoende middelen en ruimte hebben om onwerkbare regelgeving aan te pakken.