Positieve start op Wall Street na lang weekend

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag op de eerste handelsdag van juni met winst geopend, geholpen door optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis. Beleggers op Wall Street keerden terug na een lang weekend, want maandag bleven de Amerikaanse beurzen dicht voor Memorial Day.