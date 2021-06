Warm gevoel bij oliefondsen in VS; bittere pil voor J&J

Ⓒ ANP/HH

NEW YORK (ANP) - Na een hogere start komen de aandelenmarkten op de eerste handelsdag in juni nauwelijks in beweging. Maandag bleven de Amerikaanse beurzen dicht vanwege de viering van Memorial Day. Vliegtuig bouwer Boeing kon op flinke kopersinteresse rekenen. Oliefondsen zaten ook in de lift. Johnson & Johnson laat een bedrukt beeld zien