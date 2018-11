Definitief bod van twee partijen op Alitalia

Woensdag liep een deadline af om een bod te doen op Alitalia. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij ging vorig jaar bijna kopje onder en wordt sindsdien door de Italiaanse staat overeind gehouden.

De bewindvoerders van Alitalia moeten de details van de overnamevoorstellen nog nader bestuderen. Daarnaast gaan ze om tafel met het Italiaanse ministerie van Economische zaken over de toekomst van de luchtvaartmaatschappij.

Rome wil dat Alitalia grotendeels in Italiaanse handen blijft en is van plan de onderneming onder te brengen bij staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato. Buitenlandse partijen kunnen dan wel een belang in Alitalia nemen, maar nooit meer dan 40 procent. EasyJet en Delta zouden dan hun expertise bij het uitvoeren van respectievelijk korte en trans-Atlantische vluchten in kunnen brengen.