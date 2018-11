'Vopak houdt winst op peil'

Rotterdam - Tankopslagbedrijf Vopak heeft in het derde kwartaal een vrij stabiele winst behaald in vergelijking met het tweede kwartaal en met een jaar eerder. De analistenconsensus voor het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten (ebitda ex-items) ligt op 179 miljoen euro. Dat resultaat was in de voorgaande periode 180,7 miljoen euro en in het derde kwartaal van 2017 een bedrag van 176,4 miljoen euro.