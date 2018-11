Groei Britse industrie zwakst sinds juli 2016

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de Britse industrie weerspiegelt, noteerde een stand van 51,1, tegen een herziene stand van 53,6 in september. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 53. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

Britse bedrijven hebben last van de onzekerheid die de brexit met zich meebrengt en de wereldwijde handelsspanningen.