Extra knooppunten voor zonnestroom

Door elf mobiele middenspanningsstations te plaatsen moet binnenkort versneld meer groene stroom uit met name grote velden met zonnepanelen op het noordoostelijke stroomnet ingevoegd kunnen worden.

De mobiele middenspanningstations heten in jargon e-houses. Het elftal komt later dit jaar in Groningen, Drenthe en Overijssel te staan, zo liet Enexis begin deze week tijdens een persbijeenkomst in Farmsum, nabij Delfzijl, weten. Het vergt een investering van €43 miljoen.

De installaties kunnen door nieuwe regelgeving sneller geplaatst worden in de congestiegebieden in de noordelijke provincies. ,,Deze regelgeving maakt het regionale netbeheerders en het landelijke Tennet mogelijk om vanaf komende zomer reserve-transformatoren te gebruiken voor het terugleveren van duurzame energie’’, aldus een woordvoerder van Enexis. De af te voeren hoeveelheid stroom staat gelijk aan het gebruik van 400.000 huishoudens.

Nu nog is er een wachtlijst voor energieklanten, met name exploitanten van zonneweides, die graag groene stroom terug willen leveren. Daarbij wordt de huidige zogenoemde ‘vluchtstrook’, bestaande back-up kabels die tot dusverre weinig gebruikt werden, ook zoveel mogelijk benut. Het bestellen en plaatsen van de noodoplossing kost een jaar. Dat gaat een stuk sneller dan het bouwen van nieuwe vaste installaties.

Directeur netstrategie Han Slootweg van Enexis spreekt van een investering voor tientallen jaren, bovenop lopende investeringen van €250 miljoen. „Op één e-house kunnen 30 flinke windmolens of een zonnepark van een vierkante kilometer aangesloten worden, tot op vijf kilometer afstand.”

De regio snakt naar capaciteit om de energietransitie te versnellen. ,,Er staan projecten met een omvang van 2500 megawatt in de wacht”, rekent Slootweg voor.

De term ‘mobiel’ is overigens betrekkelijk. Naar verwachting blijven de megakasten gewoon vele jaren op uitgekiende plekken staan.