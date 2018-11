DowDuPont verwacht nog meer kostenbesparingen

Sinds het samengaan is al meer dan 1,3 miljard dollar aan kosten bespaard door het nieuwe fusiebedrijf, waarvan ruim 450 miljoen dollar in het derde kwartaal. Het gecombineerde concern is bezig kosten te besparen door fabrieken en kantoren te sluiten. Oorspronkelijk werd bij de aankondiging van de fusie in december 2015 gemikt op synergievoordelen van 3 miljard dollar.

De Amerikaanse onderneming zag de omzet in de afgelopen periode op vergelijkbare basis (pro forma) met 10 procent stijgen tot 20,1 miljard dollar ten opzichte van vorig jaar. Bij alle divisies en in alle regio's gingen de inkomsten omhoog. Het verkoopvolume nam met 5 procent toe, net als de prijzen. De nettowinst bedroeg 497 miljoen dollar, tegen 514 miljoen dollar vorig jaar. De winstverwachting voor heel 2018 werd gehandhaafd.