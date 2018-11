Pilotenbond: geweldige overwinning op Ryanair

Ⓒ EPA

EINDHOVEN (ANP) - De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) noemt de uitspraak van de rechter in Eindhoven in een kort geding tegen Ryanair een ,,geweldige overwinning". De rechtbank zette een streep door het voornemen van de budgetmaatschappij om een basis in Eindhoven op te heffen en de vluchten te laten uitvoeren door bemanning uit andere landen.