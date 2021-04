Vakantie-topman beschuldigd van fraude en verkrachting

Premium Binnenland

Ontfutselde Peter K. (58) als ’Joyce’ naaktfoto’s van 14-jarige? ’Iedereen gebruikte mijn laptop!’

Hij heeft geen 14-jarig meisje virtueel in een seksval gelokt en vervolgens gechanteerd met foto’s en filmpjes waarop ze seksuele handelingen verricht. De 58-jarige Peter K. hield donderdag in de rechtbank van Leeuwarden bij hoog en bij laag vol dat de verkeerde man in de verdachtenbank zat. „Ik ben...