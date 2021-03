Lifestyle

5x de mooiste buitenplaatsen van Nederland

In Engeland noemen ze het ‘Pleasure Grounds’. De buitenplaatsen waar rijken en welgestelden zich in de zeventiende eeuw terugtrokken als ze de drukke stad wilden ontvluchten. Parkachtige tuinen, een theekoepel en een schelpengrot, niets was te gek.